Fuga da New York: gli oligarchi russi abbandonano la Grande mela e anche il Plaza finisce sul mercato

Guerra in Ucraina: gli oligarchi russi abbandonano New York

Le sue stanze metterebbero a suo agio anche una Maria Antonietta e solo in pochi possono affermare di aver soggiornato nelle suite di uno dei palazzi più fascinosi e inaccessibili al mondo. Una di queste è tornata di recente sul mercato dopo che i due proprietari, Valery Kogan, co-proprietario dell’aeroporto Domededovo di Mosca e sua moglie Olga hanno deciso di liberarsi del loro doppio appartamento regale e di altre proprietà per un valore complessivo di 250 milioni di dollari sul mercato immobiliare newyorchese.

Secondo un’indiscrezione pubblicata in esclusiva dal New York Post, i due miliardari russi avrebbero deciso di mettere in vendita il loro appartamento esclusivo. L’annuncio descrive lo spazio come “degno della regalità francese,” con foglie d’oro intarsiate sui soffitti e alle pareti, bagni costellati da gemme e candelieri di cristallo in ogni stanza, o quasi. Ma non solo, modanature eleganti e intricate, pavimenti intarsiati, pareti rivestite in legni prestigiosi e l’accesso a una delle caratteristiche torrette dell’edificio. Nel corso della ristrutturazione sono stati aggiunti anche diversi ammenicoli, tra cui un bar mobile e una piccola cucina da cambusa.

La famiglia Kogan ha anche delle proprietà al 15 Central Park West e al 515 Park Avenue, anch’esse messe “discretamente” in vendita per un valore complessivo di 100 milioni di dollari. Per chi invece fosse interessato all’appartamento nell’iconico hotel del XIX secolo di fronte a Central Park, il prezzo di partenza è di 50 milioni di dollari.