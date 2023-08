Olanda e Danimarca danno gli F-16 all’Ucraina. La Russia: “Decisione che porta all’escalation”

Non è ancora chiaro quanti saranno, ma certo è che l’Ucraina avrà i suoi tanto sospirati F-16 per ricostituire il nerbo della difesa aerea distrutta nel conflitto con la Russia. Nelle scorse ore la Danimarca ha deciso di trasferire 19 caccia, ha annunciato la premier danese, Mette Frederiksen, in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ora si attende di sapere quanti saranno i velivoli messi a disposizione dell’Olanda.

“Tu e i tuoi connazionali ci avete mostrato cos’è il vero coraggio”, ha detto Frederiksen, “Per questo vi dobbiamo tutto il nostro sostegno. Dall’inizio della guerra, la Danimarca è stata dalla vostra parte, perché la vostra libertà è la nostra libertà. Sappiamo anche che hai bisogno di più. Ecco perché annunciamo oggi che forniremo diciannove F-16 all’Ucraina”.

Frederiksen ha chiarito che ora ci sono più di 70 militari ucraini in Danimarca, arrivati per l’addestramento sugli F-16. La premier spera che prima del nuovo anno il primo gruppo di 6 aerei arrivi in Ucraina. L’anno prossimo altri 8 aerei voleranno in Ucraina e nel 2025 altri 5. “Stiamo lavorando sui tempi per l’addestramento. E’ stata discussa anche la possibilità di ampliare le missioni di addestramento”, ha detto il presidente ucraino.

“Gli F-16 e gli altri caccia occidentali possono cambiare il corso degli eventi in prima linea, poiché la copertura aerea è fondamentale per il successo delle operazioni di terra”, ha dichiarato il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina, Yuri Ignat, come riporta Ukrainska Pravda.

“L’Ucraina potrà far volare gli aerei da combattimento F-16, destinati ad essere consegnati all’Ucraina da Danimarca e Paesi Bassi, solo sul proprio territorio”, ha invece puntualizzato il ministro della Difesa danese, Jakob Ellemann-Jensen. “Doniamo armi a condizione che vengano utilizzate per cacciare il nemico dal territorio dell’Ucraina. E non oltre”, ha detto Ellemann-Jensen. “Queste sono le condizioni, che si tratti di carri armati, aerei da combattimento o qualcos’altro”.

La reazione

La Danimarca porta a un'”escalation” della guerra con la decisione di fornire gli F-16 all’Ucraina. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo nel Paese nordico, Vladimir Barbin, citato dall’agenzia di stampa Ritzau. “Nascondendosi dietro la premessa che l’Ucraina stessa debba determinare le condizioni per la pace, la Danimarca cerca con le sue azioni e parole di lasciare l’Ucraina senza altra scelta che continuare il confronto militare con la Russia”, ha aggiunto l’ambasciatore.