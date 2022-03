Kiev, l’Orchestra sinfonica suona “L’inno alla Gioia” in Piazza Maidan | VIDEO

Un momento di pausa in mezzo al frastuono di missili e sirene nella città assediata dalle truppe di Vladimir Putin, Kiev. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 marzo, l’orchestra sinfonica si è esibita in un concerto a Piazza Maidan, teatro delle proteste pro-europeiste culminate nella rivoluzione del 2014 e nella cacciata dell’allora presidente Viktor Janukovyč. Tra i pezzi diretti dal maestro Herman Makarenko anche “L’inno alla gioia”, brano di Beethoven dal forte valore simbolico, che nel 1985 è diventato inno ufficiale dell’Unione Europea. Dopo l’invasione comandata da Mosca l’Ucraina è tornata a chiedere di diventare membro dell’Ue: il Parlamento Europeo ha risposto sollecitando le altre istituzioni Ue ad adoperarsi per concedere all’Ucraina lo status di Paese candidato. Ma i tempi di pre-adesione e d’ingresso sono molto lunghi.