Attacco di droni su Mosca: “Atto terroristico di Kiev”

Attacchi di droni sono segnalati in queste ore sulla città di Mosca. Un drone, secondo l’agenzia di stampa russa Tass, ha colpito un palazzo nel sud della capitale, mentre altri hanno centrato due edifici non residenziali in città. Detriti di un ultimo sono stati trovati nel centro di Mosca, secondo i servizi di emergenza russi che al momento non segnalano feriti.

“E’ stato sventato un attacco ucraino condotto con due droni contro la città di Mosca”. Lo riferiscono le autorità russe, secondo le quali gli apparecchi sono stati “neutralizzati” e si sono “schiantati”. Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha annunciato che “attacchi di droni” hanno colpito durante la notte due edifici “non residenziali” nella capitale russa, senza causare vittime nè “gravi distruzioni”. Secondo l’agenzia Tass, “frammenti” dei droni sono stati rinvenuti sulla Prospettiva Komsomolsky. “E’ stato fermato un tentativo del regime di Kiev di commettere un attentato terrorista utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca”, si legge in una nota diffusa dal ministero della Difesa russo, “due droni ucraini sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime”. Secondo Tass, uno dei droni è caduto sulla Komsomolsky Prospekt, ovvero nei pressi del ministero della Difesa, laddove l’altro ha colpito un centro uffici sulla via Likhacheva, vicino uno dei principali anelli autostradali di Mosca.

🚨Multiple drones spotted in downtown Moscow this morning. At least one drone struck a skyscraper across the street from GRU (Russian Military Intelligence) Offensive Cyber Operations headquarters. Other drones shot down and crashed into buildings near the Defence Ministry. pic.twitter.com/8iiPdob06c — Igor Sushko (@igorsushko) July 24, 2023