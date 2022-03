Guerra in Ucraina: il discorso di Putin tagliato a causa dei fischi? | VIDEO

È giallo sul discorso che Vladimir Putin ha tenuto allo stadio Luzhniki di Mosca in occasione dell’anniversario dell’occupazione russa della Crimea tagliato per alcuni secondi dalla tv di stato: secondo le ultime teorie circolate in rete, e supportate da un video pubblicato sul web, le parole dello “zar” sarebbero state oscurate a causa dei fischi che alcuni dei partecipanti avrebbero rivolto nei confronti del presidente russo.

Il Cremlino aveva spiegato che “le parole del presidente russo, Vladimir Putin, di fronte all’oceanica folla sono state interrotte a causa di un guasto tecnico al server”, ma il filmato, pubblicato su Telegram dal canale Ateo Breaking, fa sorgere più di un dubbio.

Nel video, infatti, si sentono alcune persone fischiare: secondo la ricostruzione sarebbero stati perlopiù studenti contrari alla guerra in Ucraina.