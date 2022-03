Guerra in Ucraina, coppia di anziani respinge i soldati russi dal proprio giardino | VIDEO

La resistenza all’invasore russo passa anche per i giardini: un video diventato virale in queste ore mostra una coppia di mezza età che, nel villaggio di Voznesensk, regione di Mykolayiv, respinge tre soldati russi entrati nel loro giardino. All’arrivo dei militare i due cominciano a urlare loro di andare via mentre il cane abbaia. Anche dopo che i soldati sparano in aria per cercare di riportare l’ordine, la coppia si rifiuta di lasciare l’abitazione. Un comportamento che ha forse spiazzato i militari, i quali, dopo una discussione insieme al quarto uomo rimasto fuori a sorvegliare, decidono di andare via “sconfitti”. Mentre il cane continua ad abbaiargli dietro.