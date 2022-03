Combattimenti alle porte di Kyiv: lo scontro a fuoco tra i soldati | VIDEO

Alcuni video emersi in rete nelle ultime ore mostrano i feroci combattimenti in corso nella zona boschiva che circonda la capitale ucraina di Kyiv. Secondo fonti russe si tratta di milizie cecene Ichkeriane – l’Ichkeria è un’entità statuale non riconosciuta creata dal governo separatista ceceno – che sparano contro le forze armate delle Federazione russa.

Che si tratti di ceceni filo-ucraini o vicini a Mosca, nei molti filmati emersi in rete in questi giorni i combattenti di entrambe le fazioni sono facilmente riconoscibili per il grido di guerra che hanno in comune: “Allah Akhbar.”