Ucraina, arrivano i rinforzi: tra i combattenti stranieri c’è anche “Wali” il cecchino più letale del mondo

Guerra in Ucraina: tra i combattenti stranieri c’è anche il cecchino “Wali”

Uno dei cecchini più micidiali al mondo è arrivato sul campo di battaglia in Ucraina portandosi dietro fucile e telecamera per documentare la sua ultima missione. Wali, così si fa chiamare, ha 40 anni, una moglie e un figlio di un anno. Ha risposto all’appello del presidente Volodymyr Zelensky rivolto ai volontari stranieri per unirsi alla lotta contro l’invasore russo e ha un blog “La Torche et l’Épée (la Torcia e la Spada – ndt) dove tiene un diario scritto e racconta con i suoi video i teatri di guerra del mondo.

La produttività media di un cecchino è di 7 uomini uccisi al giorno, mentre i grandi cecchini possono arrivare fino a 10. Ma “Wali” sarebbe in grado di fare fino a 40 vittime al giorno. Ex tiratore scelto del 22mo reggimento dell’esercito canadese, in Afghanistan, dicono di lui, ha ucciso dozzine di nemici con il suo fucile. Faceva parte dell’unità d’élite Joint Task Force 2 (JTF-2), il gruppo di cecchini con cui ha stabilito il record di uccisione a distanza più lunga: 3,5 chilometri. Da qui la sua fama internazionale.

Partito per l’Ucraina il 27 febbraio, appena tre giorni dopo l’inizio dell’invasione russa, ha dichiarato di aver risposto all’appello di unirsi alle forze volontarie in Ucraina come “un vigile del fuoco risponderebbe a un allarme antincendio.” In un’intervista recente alla CBC ha detto che quando c’è “un edificio distrutto, sono le persone che ci abitano, gli anziani che vedono andare in fumo le proprie pensioni,” che lui vede. “Voglio aiutare perché ci sono persone che vengono bombardate qui solo perché vogliono essere europee e non russe. Sono venuto per ragioni umanitarie.”

