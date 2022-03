Fuga da Irpin: le immagini dei civili ucraini evacuati sotto la neve

Si prevedono temperature glaciali in Ucraina con il termometro che scenderà sotto i -10°C nel corso della notte fino a raggiungere i -20°C durante la settimana, tenendo in considerazione le possibili raffiche di vento.

Molti soldati russi si trovano bloccati fuori al freddo nelle colonne militari di oltre 60 chilometri di stanza vicino alla capitale Ucraina. Le condizioni avverse renderanno anche molto più difficile l’evacuazione per i migliaia di rifugiati e sfollati interni che in diverse città non hanno più accesso all’acqua calda a causa dei bombardamenti.

Oggi sono state fotografate centinaia di persone in fuga dalla città di Irpin, nei pressi di Kiev, durante una copiosa nevicata. Nei giorni scorsi Irpin è stata al centro di violenti scontri con le forze russe nel corso della loro missione per accerchiare e conquistare la capitale.

LA GALLERY: