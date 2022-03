Guerra in Ucraina: accerchiate le città, si teme il peggio. Situazione disperata a Mariupol | VIDEO

Guerra in Ucraina: accerchiate le città, si teme il peggio | VIDEO

Le autorità ucraine hanno annunciato i piani per evacuare i civili dalle città e consentire l’apertura di canali umanitari per consegnare aiuti con il sostegno della Croce Rossa.

Al momento la priorità del governo è quella di salvare le persone bloccate a Mariupol, che si trova sotto assedio ormai da diversi giorni. Decine di migliaia di persone sono rimaste senza accesso ai servizi di base come acqua corrente, elettricità, telecomunicazioni e riscaldamento.

Secondo fonti ucraine la situazione è disperata e i civili non escono più dai loro rifugi ormai da giorni. Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha fatto sapere che i combattenti filo-russi sono posizionati 800 metri a est, nord e ovest della città e stanno stringendo ulteriormente la morsa sulla metropoli, a cui non rimane che il mare di Azov, a sud, come via di fuga.