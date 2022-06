In Ucraina arrivano le armi occidentali: per imparare a usarle i soldati ricorrono a Google Translate

I soldati ucraini ricorrono a Google Translate per usare le armi occidentali

Le armi occidentali inviate in Ucraina per combattere l’invasione russa sono talmente sofisticate che spesso i soldati di Kiev sono costretti a ricorrere a Google Translate per utilizzarle.

Lo racconta il New York Times, secondo cui i militari non hanno l’addestramento necessario per utilizzare alcune delle armi dell’Occidente.

“È come ricevere un iPhone 13 e poter solo telefonare” ha dichiarato il sergente Dmytro Pysanka, il quale ha raccontato al Nyt che nel sud dell’Ucraina, nell’area di Kherson, nessuno della sua unità sapeva utilizzare un telemetro ad alta tecnologia.

Il telemetro in questione, denominato Jim Lr, permette di individuare gli obiettivi anche di notte, fornendo la distanza e le coordinate Gps. I militari che sapevano utilizzarlo sono stati spostati in un’altra area e hanno lasciato ai colleghi un pesante manuale in inglese, che l’unità guidata da Pysanka ha dovuto tradurre attraverso il servizio fornito da Google.