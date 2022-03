Un SU-25 russo sorvola a bassa quota sulla città di Krivoy Rog ma poi scompare in cielo. Si tratta di un fake? Il video

In un filmato circolato molto sui social si vede un aereo d’attacco russo Sukhoi SU-25 sorvolare a bassissima quota la città di Krivoy Rog nel sud-est dell’Ucraina. A un certo punto però l’aereo scompare dal video, per poi riapparire dopo qualche decimo di secondo, quanto è bastato per scatenare le più disparate teorie in rete e dividere gli utenti. Alcuni ritengono si tratti di un fake, altri sostengono invece che si tratti di un problema del fotogramma.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos citando fonti di apparati di sicurezza italiani, sono emerse “evidenti indicazioni”, fin dall’inizio della guerra ta Russia e Ucraina, circa “l’ampia diffusione di fake news volte a distorcere la realtà degli eventi sul campo, al fine di nascondere insuccessi e orientare l’opinione pubblica” rispettivamente a favore di Mosca e Kiev.