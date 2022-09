Guerra Russia-Ucraina, giornalista italiano ferito in un conflitto a fuoco

Mattia Sorbi, giornalista italiano freelance, è stato ferito in un conflitto a fuoco a Kherson, nel corso della guerra tra Russia e Ucraina.

Il reporter, che secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso e operato d’urgenza e ora si trova in un ospedale in mano ai russi. Interpellata dall’Ansa, la Farnesina ha fatto sapere che il giornalista è in buone condizioni e che si sta facendo il possibile per rimpatriarlo in tutta sicurezza.

Notizia in aggiornamento