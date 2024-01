Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 12 gennaio

La guerra si allarga allo Yemen: nella notte aerei, navi e sottomarini statunitensi e britannici hanno colpito Sana’a e altre città dello Yemen controllate dagli houthi. Una risposta agli attacchi dei ribelli filo-iraniani contro le navi commerciali dirette verso Israele. Il gruppo sciita, che controlla un terzo del territorio dello Yemen in cui è presente l’80 percento della popolazione, ha descritto l’attacco come una “palese aggressione” e ha ribadito che continuerà a colpire “le navi israeliane o quelle dirette ai porti della Palestina occupata”. “Il nostro obiettivo resta quello di allentare le tensioni e ripristinare la stabilità nel Mar Rosso”, ha dichiarato la coalizione che comprende, oltre a Stati Uniti e Regno Unito, anche Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Corea del Sud.

All’Aia è il giorno della replica di Israele, dopo le accuse di genocidio presentate ieri. Il Sudafrica ha citato lo Stato ebraico di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia per violazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. Pretoria chiede alla Corte di adottare urgentemente misure cautelari e ordinare la fine dell’offensiva nella Striscia dove, negli ultimi tre mesi, più dell’1 percento della popolazione è stato ucciso nei bombardamenti israeliani e 1,9 milioni di persone (quasi l’85 percento della popolazione) sono sfollati. Israele ieri è stata accusata di aver adottato, nella Striscia di Gaza, “una condotta sistematica che indica un intento genocida”. Il ministero degli Esteri israeliano ha condannato l’iniziativa sudafricana, definendo il paese “il braccio giuridico di Hamas”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 12 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8.00 – Russia: attacchi in Yemen una violazione dei principi dell’Onu – La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu dopo i raid di Stati Uniti e Regno Unito sullo Yemen. Lo riporta al Jazeera citando fonti diplomatiche. Il Cremlino, in particolare, avrebbe mandato un messaggio ai membri del Consiglio di sicurezza, affermando che l’attacco in Yemen sarebbe una violazione dei principi della carta della Nazioni unite.

Ore 7.30 – Iran e Hezbollah condannano gli attacchi contro gli huthi – Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha dichiarato che l’Iran “condanna fermamente” gli attacchi aerei statunitensi e britannici nelle aree dello Yemen controllate dagli huthi. “La consideriamo una chiara violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dello Yemen, nonché una violazione delle leggi, dei regolamenti e dei diritti internazionali”, ha aggiunto Kanaani. Dal Libano, anche il gruppo sciita filo-iraniano Hezbollah ha condannato gli attacchi: “L’aggressione americana conferma ancora una volta che gli Stati Uniti sono partner a pieno titolo nelle tragedie e nei massacri commessi dal nemico sionista a Gaza e nella regione”.

Ore 7.00 – Huthi: gli attacchi alle navi collegate a Israele continueranno – Gli Huthi “continueranno a prendere di mira le navi legate a Israele nel Mar Rosso”. Lo ha detto un portavoce dei ribelli sciiti. “Affermiamo che non c’è assolutamente alcuna giustificazione per questa aggressione contro lo Yemen, poiché non c’era alcuna minaccia alla navigazione internazionale nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, e gli attacchi hanno colpito e continueranno a colpire le navi israeliane o quelle dirette ai porti della Palestina occupata”, ha scritto Mohammed Abdulsalam su X.

Ore 6.30 – Usa e alleati: lo scopo è “ripristinare la stabilità nel Mar Rosso” – Gli Stati Uniti e i loro alleati puntano a “ripristinare la stabilità nel Mar Rosso”. È quanto viene sottolineato in una nota stampa congiunta. “Il nostro obiettivo resta quello di allentare le tensioni e ripristinare la stabilità nel Mar Rosso”, spiega la dichiarazione di Stati Uniti, Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Regno Unito.

Ore 6.00 – Huti: “Usa e Gran Bretagna si preparino a pagare prezzo pesante” – “Il nostro paese è stato sottoposto ad una massiccia aggressione da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra”, ha detto il viceministro degli Esteri dei ribelli huti, Hussein Al-Ezzi: “L’America e la Gran Bretagna devono prepararsi a pagare un prezzo pesante e a sopportare tutte le terribili conseguenze di questa palese aggressione”.