Guerra in Ucraina, Zelensky: “Libereremo Donbass e la Crimea”. Bombe su Zaporizhzhia

“Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro”. Dopo aver liberato la città di Kherson, il presidente ucraino Zelensky ha voluto rilanciare le ambizioni di riconquista del proprio territorio promettendo che anche il Donbass e la Crimea verranno liberati. Intanto però l’ex presidente Dmitri Medvedev ha minacciato ancora: “Continueremo a riprenderci i territori russi. Per ovvie ragioni, non abbiamo ancora utilizzato tutto il nostro arsenale di possibili armi di distruzione”, ma “tutto ha il suo tempo”.

Nella mattinata di oggi, 12 novembre, è stato poi diramato l’allarme aereo in tutta l’Ucraina dopo informazioni sul decollo dal territorio bielorusso di un MiG-31K, in grado di trasportare missili Kinzhal e di un altro caccia. Lo scrive Unian. I cittadini sono stati invitati a recarsi immediatamente nei rifugi e rimanere al sicuro fino alla conclusione dell’allarme.

A Zaporizhzhia, regione sud-orientale dell’Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d’Europa, le forze dell’ordine hanno evacuato i residenti del distretto di Shevchenkiv dopo un attacco missilistico russo. La zona è stata colpita da Iskander-K con una carica a grappolo. “Elementi esplosivi sono sparsi in tutta l’area residenziale. A causa del fatto che quel tipo di munizioni può esplodere in qualsiasi momento, è stata effettuata un’evacuazione temporanea della popolazione. Lo sminamento è in corso”, ha detto la polizia.