Ore 12,00 – Medvedev su Johnson: “Vanno via i migliori amici di Kiev” – “Notizie da Londra. I ‘migliori amici dell’Ucraina’ se ne vanno. La ‘Vittoria’ è in pericolo! Il primo è andato”: così l’ex presidente e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, ha commentato su Telegram la notizia delle dimissioni del primo ministro britannico Boris Johnson, che rappresentano “il logico risultato dell’arroganza britannica e della politica mediocre. Soprattutto sulla scena internazionale”. Il post si conclude con “P.S. Attendiamo notizie da Germania, Polonia e Stati baltici”.

Ore 11,00 – Ucraina: bombardate diverse città, ma ucraini respinti – L’esercito russo continua a bombardare numerose città ucraine per cercare “di migliorare la propria posizione tattica”. Tuttavia, secondo quanto riferisce l’esercito ucraino i russi “hanno fatto progressi ma poi sono stati respinti dai nostri soldati e sono dovuti tornare indietro subendo perdite”.

Ore 10,00 – Morta ex modella brasiliana che stava combattendo con gli ucraini – É morta l’ex modella brasiliana Thalita Do Valle, 39 anni. L’ex modella, che in passato aveva anche combattuto con i curdi nel Kurdistan iracheno, era dentro un rifugio bombardato dai russi.

Ore 9,00 – Ucraina: 347 bambini uccisi dall’inizio – Sono 347 i bambini uccisi e 646 i feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, secondo gli ultimi dati, non definitivi, forniti dalla Procura generale di Kiev.

Ore 8,00 – Isw: “Primo stop russo da inizio invasione” – Secondo l’Institute for the Study of War, che ogni giorno pubblica un rapporto sulla guerra in Ucraina, per la prima volta dall’inizio del conflitto, la Russia non ha rivendicato alcuna conquista territoriale. “Il ministero della Difesa russo ha rivendicato guadagni territoriali ogni giorno dall’inizio della guerra, ma non ha rivendicato alcun nuovo territorio o movimento di forze di terra da quando ha completato l’accerchiamento di Lysychansk il 3 luglio” si legge nel report dell’Istituto per lo studio della guerra, secondo cui questo potrebbe significare che Mosca potrebbe essere in una “pausa operativa”.