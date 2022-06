GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A oltre 100 giorni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, i due Paesi non sembrano ancora per nulla intenzionati a trovare una soluzione pacifica. Nella giornata di ieri, infatti, due negoziatori di Kiev hanno affermato che l’Ucraina sarà di nuovo disponibile a sedersi al tavolo dei negoziati solo dopo aver ricevuto le nuove armi e aver riguadagnato terreno sul campo. Nel frattempo, oggi iniziano le esercitazioni della Nato nel Baltico, a cui prenderanno parte anche Svezia e Finlandia, mentre si cerca ancora una soluzione sull’export del grano, bloccato a causa del blocco dei porti nel Mar Nero imposto dalla Russia, che rischia di provocare una grave carenza di cibo in tutto il mondo. Di seguito tutte le notizie di oggi, domenica 5 giugno 2022.

Ore 8,00 – Potenti esplosioni a Kiev – Almeno due potenti esplosioni sono state avvertite nella capitale ucraina. Gli attacchi sono stati confermati dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, il quale su Telegram ha dichiarato che la città è sotto attacco: “Le esplosioni in particolare riguardano i distretti di Darnytsky e Dniprovsky”. Sirene d’allarme antiaereo sono state avvertite, oltre che a Kiev, in numerose città dell’Ucraina.

Ore 7,00 – Putin: “Nuove armi a Kiev? Le schiacciamo come noci” – “La Russia sta schiacciando come noci” le armi americane inviate all’Ucraina. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, aggiungendo – come riporta l’agenzia Ria Novosti – che “decine di unità sono già state distrutte”.

