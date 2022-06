GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina prosegue e la pace non sembra vicina. A Severodonetsk prosegue l’assedio dei filorussi intorno all’impianto Azot dove sono asserragliati soldati ucraini e civili e dove è scoppiato un incendio. L’Ucraina ha creato due corridoi terrestri attraverso la Polonia e la Romania per esportare il grano, mentre il presidente turco Erdogan ha annunciato un colloquio con il presidente Putin e con l’omologo ucraino Zelensky sull’apertura di ulteriori corridoi. Di seguito tutte le notizie di oggi, martedì 14 giugno 2022. GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 GIUGNO 2022

Ore 07.00 – Severodonetsk irraggiungibile – Funzionari governativi ucraini hanno detto che tre ponti chiave che collegano Severodonetsk a Lysychansk ora sono impraticabili per i veicoli, il che significa che le rotte di rifornimento in entrata e le evacuazioni in uscita attraverso quelle rotte sono impossibili.

Ore 06.30 – Austin conferma impegno Usa sulle armi – Il ministro della Difesa Usa Lloyd Austin prova a rassicurare Kiev: “Gli Stati Uniti sono impegnati sia sul fronte dell’Indo-Pacifico, per garantire che sia libero e aperto, sia per garantire che l’Ucraina abbia tutte le armi necessarie “per difendersi da una guerra non provocata”, ha detto durante la sua visita a Bangkok. Ed ha aggiunto: “A Bruxelles, dove parteciperò alla riunione dei ministri Nato della Difesa, il mio primo punto sarà la convocazione della terza riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina: un’occasione importante per riunire il nostro gruppo di partner di tutto il mondo, sempre di più, per assicurare che stiamo fornendo all’Ucraina ciò di cui ha bisogno in questo momento”.

Ore 06.00 – Nuova fossa comune a Bucha – Una nuova fossa comune è stata scoperta nel villaggio di Myrotske, nel distretto di Bucha. Lo ha detto il capo della polizia di Kiev Andrii Nebytov su Facebook. Al suo interno sette corpi. “Diverse vittime avevano le mani e le ginocchia legate”.