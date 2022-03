Guerra in Ucraina, Odessa si prepara alla battaglia ascoltando “It’s my life” di Bon Jovi | VIDEO

“This is for the ones who stood their ground”. Questa è per quelli che non mollano. Così Jon Bon Jovi ha condiviso sulla sua pagina Facebook un video proveniente da Odessa, dove un gruppo di cittadini ucraini lavora per costruire le sue barricate di difesa davanti all’avanzata russa sulle note della sua hit It’s my life.

Nel filmato, della durata di circa un minuto, si vede anche un ragazzo che accompagna alla batteria la voce di Bon Jovi che esce dalle casse dell’impianto stereo portato per strada, mentre altri cantano a squarciagola il ritornello della canzone: “It’s my life, and it’s now or never, I ain’t gonna live forever, I just wanna live while I’m alive”, è la mia vita ed è ora o mai più, non vivrò per sempre, voglio vivere solo finché sarò vivo.