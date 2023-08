Guerra in Ucraina, Mosca: “Sventato attacco sulla Crimea, abbattuti 42 droni”

Durante la notte le forze russe hanno sventato un attacco ucraino alla Crimea con 42 droni. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che “nove sono stati distrutti sul territorio della Repubblica di Crimea” e altri “33 sono stati colpiti da contromisure elettroniche e si sono schiantati senza raggiungere l’obiettivo”. Il ministero della Difesa russo ha invece annunciato che è stato “rilevato e distrutto” un missile ucraino che minacciava installazioni civili sul territorio russo, nella regione di Kaluga, a circa 200 chilometri da Mosca.

“L’importanza dell’operazione speciale” condotta ieri in Crimea “è prima di tutto di ricordare alla gente, gente che non si trova nemmeno sul territorio dell’Ucraina continentale ma in Crimea, che la vittoria è dietro l’angolo. E che anche la loro liberazione non è lontana”: così il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyryl Budanov, al canale United News. “Nessuno lascerà lì” i residenti della Crimea, ha aggiunto. “E quando ci saranno, diciamo, alcuni attacchi sul territorio della Crimea, non finirà lì: ci sarà un’operazione di terra, ci sarà il ritorno dei nostri territori. Presto tutti aspetteranno di tornare a casa”.

Il villaggio di Perevalne, nel distretto di Simferopoli della Crimea occupata, è stato colpito oggi, 25 agosto 2023, provocando la morte di “tre occupanti e molti feriti”: lo rende noto il canale Telegram Crimean Wind, come riporta Rbc-Ucraina. Nel villaggio è di stanza la 126/a Brigata di difesa costiera delle guardie separate della flotta del Mar Nero.