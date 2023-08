Guerra in Ucraina, l’ambasciata Usa ai cittadini americani: “Lasciate la Bielorussia”. Zelensky ad Atene

“I cittadini statunitensi dovrebbero lasciare immediatamente la Bielorussia”. È l’allerta diramata dall’ambasciata statunitense a Minsk, che ha invitato i cittadini americani a non recarsi in Bielorussia per la continua sostegno che la Bielorussia offre all’alleato russo nel conflitto ucraino.

Gli altri rischi citati nell’allerta pubblicata sul sito dell’ambasciata riguardano “l’attuazione arbitraria delle leggi locali, il rischio di rivolte e di detenzione e la capacità limitata dell’ambasciata di assistere i cittadini statunitensi che risiedono o intendono recarsi in Bielorussia”.

L’invito è quello di partire immediatamente, usando l’aereo o uno dei quattro valichi ancora aperti con la Lituania, dopo che nei giorni scorsi Vilnius ne ha chiusi due.

Intanto continuano gli sforzi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per rilanciare la controffensiva nel sud del paese. Dopo “una giornata molto fruttuosa” che ha visto l’impegno di Olanda e Danimarca a consegnare a Kiev i caccia F-16, Zelensky si è recato ad Atene dove ha preso parte a una cena con i leader dei paesi dei Balcani occidentali, ospitata dal premier Kyriakos Mitsotakis.