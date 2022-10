Guerra in Ucraina, camera delle torture a Pisky-Radkivski: rinvenuti denti d’oro. Le foto shock

“Una camera di tortura a Pisky-Radkivski. 2 foto. Una maschera antigas messa sulla testa di una vittima che è stata coperta con uno straccio che bruciava e sepolta viva. E una scatola di corone dentali d’oro. Una mini Auschwitz. Quante altre se ne troveranno nell’Ucraina occupata?”. Lo scrive su Twitter il Ministero della Difesa ucraino. Nella giornata di ieri, 4 ottobre 2022, la polizia ucraina aveva riferito di aver scoperto una camera delle torture nel villaggio di Pisky-Radkivski, nella regione di Kharkiv, recentemente ripreso dall’esercito di Kiev. In cui gli occupanti avrebbero tenuto i residenti locali in condizioni disumane. Erano già state rinvenute altre stanze di tortura: una di queste a Balakliya ha testimoniato le atrocità commesse sulla popolazione ucraina.

Intanto Zelensky ha sottolineato che le forze armate di Kiev stanno avanzando “rapidamente” contro le truppe russe nelle regioni meridionali. “Stiamo facendo un’avanzata rapida e potente nel sud del nostro paese, decine di territori sono già stati liberati dal falso referendum russo nella regione di Kherson, Kharkiv, Lugansk e Donetsk”. L’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra ha confermato che “le truppe ucraine continuano a fare progressi nelle operazioni offensive lungo il fronte nord-orientale e meridionale”. E Mosca? La decisione degli Usa di inviare nuovi aiuti militari in Ucraina rappresenta una minaccia per gli interessi della Russia e aumenta il rischio di uno scontro militare con l’Occidente. Lo ha detto l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. “Lo percepiamo come una minaccia immediata per gli interessi strategici del nostro paese”, ha detto Antonov: “La forniture forniture militari da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati non solo comporta un lungo spargimento di sangue e nuove vittime, ma aumenta anche il pericolo di uno scontro militare diretto tra la Russia e i Paesi occidentali”.