Grecia, forte terremoto a Creta: almeno un morto e nove feriti

Un forte terremoto ha scosso l’isola di Creta stamattina, causando la morte di almeno una persona. Il sisma ha raggiunto la magnitudo di 5,8 sulla scala Richter secondo l’Istituto geodinamico di Atene, che ha rilevato l’epicentro a una profondità di 10 chilometri, e a 23 chilometri a nordovest di Arvi, nella parte sudoccidentale dell’isola greca,

A causa del sisma, un operaio ha perso la vita nel crollo del tetto di una chiesa nel comune di Arkalochori, in cui erano in corso i lavori di ristrutturazione. Secondo la protezione civile, nove persone sono rimaste ferite nel terremoto, che ha spinto molte persone nel capoluogo Candia a uscire in strada.

Sul posto è arrivato il ministro della Protezione civile greco, Christos Stylianidis, mentre i vigili del fuoco hanno descritto la situazione come “molto difficile”.