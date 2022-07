Grecia, aereo si schianta nel Nord del Paese: otto morti | VIDEO

Un aereo cargo ucraino è precipitato a ovest di Kavala, nella zona di Paleochori del comune di Pangai, nel nord della Grecia. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto l’aereo in fiamme e di aver udito una forte esplosione. Le autorità locali hanno parlato di “miracolo” in riferimento al fatto che il velivolo non si sia schiantato contro una zona residenziale. Sono morte le otto persone che si trovavano a bordo del velivolo.

Dalle prime ricostruzioni, pare che il pilota dell’Antonov An-12 avrebbe denunciato un guasto al motore chiedendo l’autorizzazione per un atterraggio di emergenza, ma non è riuscito a raggiungere l’aeroporto a causa dell’avaria. Non è chiaro che tipo di merce fosse trasportata dall’aereo, ma le autorità hanno parlato di “materiali pericolosi”.

Alle persone che vivono entro un raggio di due chilometri dal luogo dell’incidente è stato chiesto di rimanere a casa e indossare mascherine, mentre due vigili del fuoco sono stati portati in ospedale con difficoltà respiratorie a causa dei fumi inalati. Intanto tutta l’area dello schianto è stata messa in sicurezza dopo l’allarme sulla tossicità del carico. Un testimone ha raccontato all’emittente statale Ert di aver capito che qualcosa non andava non appena ha sentito il motore dell’aereo: “Sono uscito e ho visto il motore in fiamme”.