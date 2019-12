Gran Bretagna, auto contro studenti: morto un bambino di 12 anni

Un bambino di 12 anni è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, in Gran Bretagna dopo essere stato investito da un’auto fuori dalla scuola che frequentava a Debden, nell’Essex. Dopo l’incidente, il guidatore si è dato alla fuga, senza prestare soccorso alle persone coinvolte: in tutto sei, tutte di età compresa tra i 12 e i 16 anni. In queste ore, la Essex Police ha aperto un fascicolo per omicidio e sta dando la caccia all’assassino.

Gli altri cinque ragazzi coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. Diversa la situazione per il più piccolo tra loro, le cui condizioni all’arrivo in ospedale sono subito apparse disperate. Per lui, nonostante l’intervento dei medici, non c’è stato nulla da fare. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista: né quella che porta all’azione di un pirata della strada, né quella che invece riconduce ad altri motivi, tra i quali una possibile matrice terroristica.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 15:30 di oggi i ragazzi erano nelle vicinanze della Debden Park High School, nel comune di Loughton, quando una Ford Ka color argento li ha colpiti in pieno e poi ha continuato la sua fuga senza prestare soccorso.

“E’ stato un incidente davvero scioccante – ha detto il capo ispettore locale Rob Kirby – e la nostra più profonda solidarietà va a tutti coloro che sono stati coinvolti. Rivolgo un appello urgente a chiunque abbia informazioni o sia in possesso di immagini video o abbia visto qualcosa sui social media che possa essere considerato cruciale a chiamarci ai numeri di emergenza”.

