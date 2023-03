Giovanni Botteri in lacrime durante il collegamento da Parigi | VIDEO

È diventato virale sui social il video che mostra Giovanna Botteri continuare il collegamento da Parigi nonostante le difficoltà causate dai lacrimogeni sparati dalla polizia per sedare le proteste dei cittadini contro la riforma delle pensioni del governo Macron.

Nella serata di giovedì 16 marzo 2023, infatti, la giornalista era in collegamento da Parigi dove, poco prima, le forze dell’ordine avevano disperso la folla usando dei lacrimogeni.

Una Giovanna Botteri stoica in mezzo ai lacrimogeni, eccellenza del servizio pubblico Rai pic.twitter.com/Y1IJFydnxS — Ruben Trasatti (@darkap89) March 16, 2023

La stessa Giovanna Botteri è apparsa in difficoltà: la giornalista, infatti, non riusciva a tenere gli occhi aperti, ma nonostante le difficoltà ha continuato il collegamento come se nulla fosse.

“Una Giovanna Botteri stoica in mezzo ai lacrimogeni, eccellenza del servizio pubblico Rai” ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Vedo un’eroica Giovanna Botteri districarsi fra i miasmi dei lacrimogeni a Parigi: stoica”.