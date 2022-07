Giovane muore strangolato dal suo boa constrictor di cinque metri

È morto strangolato dal suo stesso boa un 27enne, Elliot Senseman, della Pennsylvania, negli Stati Uniti. Il giovane ha perso la vita soffocato dal suo enorme boa constrictor di quasi 5 metri. La madre della vittima ha trovato il ragazzo in difficoltà nella sua cameretta, stretto dall’animale. La donna ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia che ha dovuto uccidere il serpente per liberare la presa e lasciare che l’uomo venisse soccorso. A nulla però sono valsi i soccorsi. La stretta del boa ha causato una lesione cerebrale anossica, che si è rivelata fatale. Il cervello di Elliot non ha avuto ossigeno per troppo tempo e le sue funzioni vitali sono state compromesse. Dopo quattro giorni dal ricovero, i medici hanno dichiarato la morte del 27enne.

Sin da bambino, la vittima era appassionata di serpenti. Probabilmente il giorno del drammatico incidente Elliot stava pulendo la teca dell’animale che si sarebbe innervosito e lo avrebbe attaccato. Secondo una prima ricostruzione, il serpente proveniva da una casa trascurata dove era stato abusato e per questo potrebbe aver avuto un’indole aggressiva. La mamma del 27enne ha spiegato che stava lavorando per un percorso di riabilitazione dell’animale, per farlo essere meno aggressivo e renderlo in grado di cacciare da solo in modo da rimetterlo in libertà. La donna in un post sui social ha ricordato il figlio definendolo “eccentrico e divertente, unico e brillante”.