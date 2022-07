Giappone, il premier Kishido si commuove in diretta dopo l’attento a Shinzo Abe | VIDEO

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare sulle condizioni di Shinzo Abe, colpito da spari di arma da fuoco da un attentatore durante un comizio. Nel filmato ripreso dalle telecamera, Kishida si è commosso più volte mentre parlava delle gravi condizioni dell’ex premier. Il capo del governo ha confermato che “le elezioni politiche previste per domenica si terranno, sono la base della democrazia”. “Questo attacco barbaro e maligno non verrà tollerato”, ha detto sull’attentato. Poco dopo la conferenza stampa è arrivata la notizia della morte di Shinzo Abe.