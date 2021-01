Una donna giapponese ha tenuto nascosto il cadavere di sua madre in un congelatore di un appartamento di Tokyo per 10 anni, per timore che se il Comune avesse scoperto il decesso, sarebbe stata sfrattata. Così Yumi Yoshino, 48 anni, è stata arrestata con l’accusa di abbandono e occultamento di cadavere, dopo la scoperta – mercoledì scorso – del corpo della donna nell’appartamento di proprietà del Comune. Una truffa andata avanti per ben 10 anni, e ora finalmente giunta al termine.

Yoshino ha detto alla polizia, secondo i media locali, di avere nascosto il cadavere perché “non voleva lasciare” l’appartamento che condivideva con la madre: il contratto d’affitto dell’immobile, infatti, è intestato a quest’ultima. Il cadavere della mamma è stata scoperto durante le pulizie dell’appartamento da una delle addette dopo che la 48enne era stata costretta a lasciare la casa perché in ritardo con il pagamento dell’affitto.

