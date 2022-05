Giappone, 24enne riceve per errore 340mila euro di aiuti per il Covid e se li gioca tutti al casinò

Un giapponese di 24 anni a cui erano stati erroneamente accreditati 46 milioni di yen (pari circa 340mila euro) in aiuti economici da parte del governo ha utilizzato tutto l’importo per giocare d’azzardo al casinò. Eppure la somma era destinata a oltre 400 famiglie in difficoltà a causa della pandemia e per loro avrebbe rappresentato una fortuna: il giovane, che secondo quanto riporta il The Guardian ha dichiarato di non aver compreso, all’inizio, la destinazione dell’importo e l’errore commesso dalle autorità nipponiche, ha invece deciso di scommettere tutta la somma nel gioco d’azzardo online. Ma la scommessa non gli ha fruttato un centesimo e, anzi, il 24enne avrebbe perso tutto. I 46 milioni di yen erano la cifra versata dal governo centrale in un fondo istituito per aiutare gli abitanti della città in cui il ragazzo risiedeva e che versavano in condizioni economicamente precarie. Tra i beneficiari in realtà c’era anche il ragazzo, a cui però spettava solo una parte della somma, e cioè circa 735 euro. Quando il 12 maggio l’amministrazione comunale ha scoperto l’errore, ha subito sporto denuncia chiedendo la restituzione del denaro. Il giovane, risultato in un primo momento irreperibile, ha detto loro che anche se avrebbe voluto restituire tutto, non era nelle condizioni di farlo, perché l’intero importo era andato in fumo al casinò online. Norihiko Hamada, sindaco di Abe, ha definito “imperdonabile” il comportamento del ragazzo, affermando che la città avrebbe fatto tutto il possibile per recuperare i soldi persi.