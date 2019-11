Germania: ucciso il figlio dell’ex presidente Weizsäcker, accoltellato mentre teneva un discorso

Germania, ucciso il figlio dell’ex presidente Weizsäcker

In Germania è stato ucciso il figlio dell’ex presidente Richard von Weizsaecker. Fritz von Weizsaecker, 59 anni, era primario. È stato accoltellato e ucciso ieri sera tardi, martedì 19 novembre, in una clinica di Berlino. È stato aggredito mentre teneva un discorso davanti a un platea di venti persone.

L’aggressore è stato arrestato. Al momento del fatto, uno degli spettatori, un poliziotto in borghese, è intervenuto in difesa del medico ed è rimasto a sua volta gravemente ferito. Il fatto è accaduto nella clinica di Schlosspark, a Charlottenburg. Fritz von Weizsäcker era sposato e aveva tre figli. Era il più giovane di quattro figli di Richard von Weizsäcker, morto nel 2015, e sua moglie Marianne. Era specializzato in medicina interna e gastroenterologia. Weizsäcker fu il primo presidente della Germania riunificata.

Le notizie di esteri di TPI

Potrebbero interessarti Malta, arrestato il mandante dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia Fuma un pacchetto di sigarette da 30 anni, i polmoni sono neri come il catrame: il video La casa dove è nato Adolf Hitler diventerà un commissariato di polizia per evitare i pellegrinaggi dei neonazisti