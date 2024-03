Germania, mancano i lavoratori: Norimberga si rivolge agli studenti per guidare i tram

L’aveva annunciato alla fine dello scorso novembre ma ora la società dei trasporti pubblici di Norimberga l’ha fatto davvero: la Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) ha assunto cinque studenti per far fronte alla carenza di autisti di tram e ora anche altre città in Germania, come Monaco e Colonia, vogliono puntare sugli universitari.

Tutto era cominciato qualche mese fa, quando la VAG pubblicò un particolare annuncio sul proprio sito-web: “Sei uno studente e cerchi un lavoro part-time redditizio? Guida un tram”.

“La carenza di autisti e l’aumento del traffico non vanno d’accordo”, si leggeva nella nota. “Anche i responsabili delle risorse umane della Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg – VAG la pensano così e adottano quindi sempre nuovi approcci di reclutamento. Oggi offrono agli studenti dell’area metropolitana di Norimberga una nuova possibilità: possono formarsi per diventare conducenti di tram durante la pausa del prossimo semestre e poi lavorare per la VAG con un contratto da studenti-lavoratori; oppure sfruttare un semestre di stage per avere un assaggio dell’azienda di trasporto locale e acquisire anche la patente di guida”.

Detto fatto: su 36 candidature ricevute, la società dei trasporti pubblici di Norimberga ha assunto cinque studenti. “È una bella sensazione”, ha spiegato all’agenzia di stampa francese Afp il 24enne Benedikt Hanne, uno dei cinque futuri conducenti dei tram della città. “Siamo felici di avere nuovi colleghi”, ha detto all’emittente televisiva bavarese BR24 l’autista della VAG Christoph Wallnöfer, che è anche membro dell’associazione tedesca per la mobilità sostenibile Verkehrsclub Deutschland (VCD).

I giovani, tutti di almeno 21 anni di età e già in possesso della patente di guida, dovranno ora seguire un corso di formazione accelerato di quattro settimane durante la pausa primaverile dalle lezioni universitarie.

Tra i cinque prescelti, come racconta l’emittente bavarese, c’è anche il 27enne Daniel Antoschenko, che studia informatica all’Università “Georg Simon Ohm” di Norimberga, il principale istituto tecnologico della città tedesca. A novembre cercava un lavoro per mantenersi agli studi quando notò l’annuncio della VAG e così decise di diventare un conducente di tram part time, visto che a quanto pare non se ne trovano altri.

Soltanto Norimberga infatti deve assumere ogni anno 160 nuovi autisti, tra metropolitane, tram e autobus, mentre l’intero settore dei trasporti, come molti altri in Germania, soffre di una grave carenza di manodopera. Secondo il sindacato tedesco Ver.di, molti operatori del trasporto locale segnalano infatti tra il 20 e il 30 per cento di posti vacanti. Tutto questo ha provocato un aumento della pressione sugli attuali dipendenti, che non a caso sono stati protagonisti di diversi scioperi nelle ultime settimane.

Tanto che l’esperimento di reclutare studenti si sta allargando anche ad altre città in Germania. A Monaco, capitale del land della Baviera, l’autorità locale dei trasporti promuove da tempo l’impiego degli universitari, offrendo anche un abbonamento gratuito. A Mannheim, nell’ovest della Germania, è stata invece creata una partnership denominata “Drive & Study” con la locale università di scienze applicate. Anche Colonia ha scelto di rivolgersi agli studenti per far fronte alle carenze di personale nei trasporti pubblici e per non ridurre la frequenza delle corse.

Di accelerato ci sono solo i corsi che permettono ai giovani di mettersi alla guida dei mezzi prima del previsto (a Norimberga ricevono 30 giorni di formazione a fronte dei consueti 54 riservati ai neo-assunti). Questo però non costituisce affatto un problema di sicurezza, almeno per l’associazione tedesca per la mobilità sostenibile Verkehrsclub Deutschland (VCD). “Se avessero avuto qualche dubbio, non avrebbero mai accettato”, ha spiegato il già citato Wallnöfer, secondo cui l’assunzione dei ragazzi è stata coordinata anche con il comitato aziendale dei lavoratori della VAG. Ben felici di accogliere nuova forza lavoro.