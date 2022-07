Germania, due ristoratori italiani trovati morti in una pizzeria a Stoccarda

Due ristoratori italiani sono stati trovati morti nella cantina di un ristorante a Stoccarda. Lo riporta la Stuttgarter Zeitung. I due sarebbero morti a causa di ferite da taglio.

Secondo quanto riporta la stampa tedesca, i due corpi senza vita saranno sottoposti ad autopsia nella giornata di mercoledì. Le forze dell’ordine hanno escluso il collegamento dei due omicidi al ritrovamento di un terzo cadavere. Il corpo di una donna di 32 anni infatti è stato rinvenuto all’interno di un’automobile parcheggiata poco lontano dal ristorante. Gli agenti avrebbero iniziato le indagini dopo aver raccolto la segnalazione di un testimone.

Secondo quanto appreso da Fanpage,it, il 53enne di Caggiano era noto per la sua attività di ristoratore in Germania, dove viveva da anni. Spesso però rientrava nel Salernitano per le vacanze o per passare del tempo con i parenti. La seconda vittima di origini abruzzesi, invece, era subentrata da poco come titolare del ristorante.