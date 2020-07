Germania, è caccia a “Rambo”: polizia alla ricerca di un senzatetto armato di arco e frecce

Germania, caccia a “Rambo”: polizia cerca uomo armato di arco e frecce

Nei boschi della Foresta Nera della Germania, nel Baden-Wuerttemberg, è in corso da giorni una vera e propria caccia all’uomo: centinaia di agenti sono stati mobilitati nelle ricerche di un uomo, un senzatetto, che indossa equipaggiamento da guerra ed è armato, tra l’altro, con arco e frecce. Il ricercato, che avrebbe 31 anni, è stato subito soprannominato “Rambo“, per le tante analogie con il celebre film. Nelle ricerche sono stati impiegati almeno 200 poliziotti, oltre a forze speciali, elicotteri e cani da fiuto. La polizia ha persino rilasciato una foto del sospetto, che avrebbe con sé – oltre ad arco e frecce – anche un coltello e una pistola. Ai residenti del luogo è stato chiesto di rimanere in casa e non dare passaggi a chiunque chieda l’autostop. Il controllo del traffico aereo tedesco ha emesso un divieto di sorvolo nell’area interessata.

L’uomo in fuga nella Foresta Nera è già noto alle forze dell’ordine per reati precedenti, tra cui il possesso illegale di armi da fuoco. E’ persino in prigione per aver ferito la sua ragazza con arco e frecce. Le autorità non hanno reso pubblica l’identità del fuggitivo, ma il tabloid Bild lo ha identificato come Yves Rausch, pubblicando anche una sua foto. Le ricerche sono iniziate domenica, quando la polizia è stata avvisata del fatto che un uomo sospetto girava intorno a una capanna nella foresta. Quattro agenti inviati sul posto hanno dichiarato che inizialmente il sospettavo collaborava. Ma poi “improvvisamente e completamente inaspettatamente” li ha minacciati con un’arma da fuoco, senza lasciare loro “il tempo di reagire alla situazione pericolosa”. Al punto che l’uomo ha rubato le loro pistole e poi è riuscito a scappare.

Il fuggitivo viene definito alto circa un metro e settanta, magro, con gli occhiali, una barba pizzetto e una testa calva. Nelle scorse settimane è stato persino sfrattato dal suo appartamento, visto che non pagava più l’affitto: nella sua casa sono state trovate armi e taniche di benzina, oltre a un piccolo poligono di tiro nascosto in soffitta. L’uomo avrebbe vissuto nella sua auto vicino alla piscina locale per un po’, prima di trasferirsi nella capanna ai margini della foresta.

