Germania, autobus Flixbus si ribalta vicino Lipsia: almeno cinque morti

Nuovo incidente per un autobus Flixbus: nei pressi di Lipsia, in Germania, un pullman della nota società di trasporti low cost si è ribaltato provocando la morte di almeno cinque persone e numerosi feriti.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A9. L’autobus era in viaggio per Monaco, tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada ribaltandosi.

La A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni mentre, secondo la Bild, sarebbero 16 le persone ferite. Pochi giorni fa, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo, un altro pullman della compagnia era uscito di strada provocando la morte di un passeggero.

L’incidente era avvenuto in Italia, sull’autostrada A1, tra le uscite di Modena Sud e Valsamoggia, all’altezza del chilometro 174 in direzione Sud.