Gaza, Hamas pubblica il primo video di un ostaggio: “Mi chiamo Mia, ho 21 anni. Riportatemi a casa”

Hamas ha diffuso il primo video di uno dei circa 200 ostaggi presi nell’attacco del 7 ottobre. Si tratta della 21enne israeliana Mia Schem, cittadina anche francese. “Mi sono gravemente ferita a una mano. Mi hanno portato in un ospedale qui a Gaza. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci”, afferma la giovane nel video, mentre qualcuno le medica il braccio. “Chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile, dalla mia famiglia: i miei genitori, i miei fratelli. Per favore fatemi uscire di qui il più velocemente possibile”.

Il filmato è stato descritto come propaganda dalle forze armate israeliane. “Nel video, Hamas cerca di presentarsi come un’organizzazione umana, mentre è responsabile dell’omicidio e del rapimento di neonati, donne, bambini e anziani”, hanno dichiarato.

Secondo l’esercito israeliano gli ostaggi sono ancora 199, mentre secondo Hamas sono state prese tra 200 e 250 persone, compresi gli stranieri, e 22 ostaggi sono morti nei raid israeliani.