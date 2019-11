Nel Gambia Google si impegnerà a assegnare i nomi alle strade

Tra le migliaia di strade del Gambia sono poche quelle che hanno un nome o un numero civico. Una situazione che mette in seria difficoltà i cittadini quando si tratta di dare indicazioni o anche solo quando devono compilare semplici moduli. Ma Google sembra aver trovato una soluzione al problema.

La scorsa settimana il consiglio comunale di Kanifing, una città del Gambia con poco più di 300 mila abitanti, ha infatti ricevuto una delegazione di Google che ha come obiettivo realizzare un sistema innovativo per assegnare nomi alle strade.

“Un team di Google Plus Codes ha incontrato il vice sindaco, Musa Bah, e lo staff del comune per condividere le loro idee per il lancio di un sistema di indirizzi numerico unico per i residenti di Kanifing”, si legge in un Tweet datato del 15 novembre pubblicato sull’account Twitter ufficiale del consiglio comunale di Kanifing.

La questione era stata documentata dalla BBC che, lo scorso aprile, aveva realizzato un reportage chiamato “l’arte di scrivere il proprio indirizzo”, mettendo in luce come questa carenza in Gambia metta in seria difficoltà i cittadini.

In molti casi gli abitanti sono costretti a disegnare vere e proprie mappe di interi quartieri per indicare il proprio indirizzo. Le stesse difficoltà si registrano anche in caso di chiamate d’emergenza, dove indicare il luogo in cui è richiesto un intervento può trasformarsi in un’operazione particolarmente lunga, con conseguenze, a volte, molto gravi per la salute e l’incolumità della popolazione.

