La gaffe di George W. Bush: “La brutale invasione dell’Iraq… volevo dire “dell’Ucraina” | VIDEO

“L’assenza di equilibri e contrappesi (in Russia) ha consentito a un uomo di far partire l’invasione del tutto ingiustificata e brutale…dell’Iraq”. Poi Bush si è subito corretto: “Volevo dire “dell’Ucraina”. Il giornalista americano Michael Williams ha pubblicato un video su Twitter che riprende l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush mentre confonde Ucraina e Iraq.

Bush parlava durante un evento organizzato dal suo think tank presso la Southern Methodist University Bush: prima della gaffe aveva paragonato Zelensky a Churchill. Poi Bush si è subito corretto: “Volevo dire ‘dell’Ucraina’”.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.

He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE

