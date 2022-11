G20, il ministro degli Esteri russo Lavrov ricoverato in ospedale. Ma Mosca smentisce: “E’ in albergo”

Giallo al G20 in Indonesia. Secondo quanto riferito dalle autorità indonesiane, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è stato ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del Gruppo del G20 a Bali, in Indonesia.

Tre persone, funzionari del governo e medici indonesiani, che hanno rifiutato di essere identificate in quanto non autorizzate a discutere la questione pubblicamente, hanno detto all’Associated Press che Lavrov si trova ricoverato per un problema cardiaco.

Notizia che però Mosca ha smentito poco dopo: “Una fake news. È in albergo ed è pronto per il summit”, ha detto la sua portavoce Maria Zakharova. Il governatore di Bali aveva però confermato che Lavrov era stato in ospedale per un check-up.