Funerali regina Elisabetta, “revocato a Harry e Meghan l’invito a Buckingham Palace con i leader del mondo”

Un giallo scuote la veglia per la regina Elisabetta II e gli incontri istituzionali che avverranno a margine, nelle prossime ore, alla vigilia dei funerali di lunedì con 4 miliardi di spettatori collegati nel mondo. Un giallo sta scuotendo la veglia per la regina Elisabetta II: Harry e Meghan si sarebbero visti revocati gli inviti per partecipare alla colossale reception che si terrà domani sera a Buckingham Palace, con padrone di casa re Carlo III e circa duecento leader e capi di Stato, dal presidente americano Joe Biden a quello francese Emmanuel Macron, dal presidente Sergio Mattarella all’imperatore giapponese Naruhito fino al vicepresidente cinese Wang e del principe ereditario e leader de facto saudita Mohammed Bin Salman, che sta imbarazzando tutti a Londra. Secondo fonti dei duchi del Sussex, i due avrebbero ricevuto l’invito alla reception più esclusiva dell’anno qualche giorno fa. Ora però, come racconta il “Daily Telegraph”, il Palazzo sostiene invece che la coppia non avrà accesso a Buckingham Palace: “L’evento è dedicato soltanto a membri della famiglia reale che lavorano a tempo pieno per la Corona”. Privilegio che Harry e Meghan non hanno più, da quando sono fuggiti in California due anni fa. Ma allora perché i giovani duchi del Sussex hanno ricevuto l’invito per poi vederselo revocato? Mistero. Di certo, Harry e Meghan sarebbero rimasti “allibiti” da un simile comportamento. Eppure, negli ultimi giorni re Carlo III aveva lanciato un ramoscello d’ulivo verso il suo secondogenito.