Fulminata dalla lavatrice mentre prende il bucato: muore 20enne

È morta a soli 20 anni, fulminata, dopo aver messo la mano nella lavatrice. Una giovane brasiliana, Viviane Rodrigues, voleva prendere il bucato pensando che il ciclo di lavaggio fosse terminato. La ragazza è stata trovata morta a casa sua a Juazeiro, nel nord-est del Brasile. A trovarla distesa sul pavimento il marito che ha l’ha portata di corsa in ospedale. All’arrivo però la tragica notizia: la 20enne mamma di un bimbo di nove mesi era morta. Le è stata fatale una scossa elettrica, causata dalla lavatrice.

Una piccola disattenzione che le è costata la vita. La ventenne ha messo la mano nella lavatrice per recuperare il bucato al suo interno: pensava che l’elettrodomestico non fosse in funzione, invece è stata uccisa da una scossa elettrica mortale. L’autopsia del medico legale ha evidenziato una grave commozione cerebrale. Il corpo è stato sepolto il 16 giugno a Gameleira, comune di origine della famiglia.