Francia, trovati 5 cadaveri in un appartamento: “Sono di una donna e dei suoi quattro figli piccoli”. Fermato il padre

I corpi di una donna e dei quattro figli sono stati trovati senza vita in un appartamento nella città di Meaux, a est di Parigi. Lo ha dichiarato la la procura locale, aggiungendo che, dopo la scoperta avvenuta ieri sera, è stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario.

Secondo una fonte della polizia citata da Afp, il padre è stato fermato stamattina a Sevran. Il giorno di Natale, “intorno alle 21, i corpi di cinque persone sono stati scoperti in un appartamento situato a Meaux, dopo che l’allarme lanciato dai parenti preoccupati per l’assenza di risposta”, ha detto il procuratore Jean-Baptiste Bladier. “L’appartamento non presentava segni di effrazione e il padre era assente”, ha aggunto Bladier. I bimbi avevano tra i 9 mesi e i 10 anni di età.

Notizia in aggiornamento