Francia, ragazzino di 16 anni muore in banlieue inseguito dalla polizia

Tragedia alle porte di Parigi. Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale per le gravi ferite riportate mentre fuggiva, sulla sua moto da motocross, da un’auto della polizia che lo inseguiva.

Lo scontro è avvenuto ad Elancourt, nel dipartimento di Yvelines, a una trentina di chilometri da Parigi: il ragazzo non si era fermato all’alt per evitare un controllo e, fuggendo, si è scontrato con un’altra auto della polizia che sopraggiungeva.

Il 16enne, che ha subito un arresto cardio-respiratorio, è stato inizialmente rianimato dai servizi di emergenza e poi portato in ospedale dove, secondo quanto dichiarato dall’ufficio del pubblico ministero, è deceduto a causa delle ferite riportate.

Due poliziotti sono in stato di fermo e sono stati interrogati sull’accaduto. La procura di Versailles ha aperto due indagini: una per “rifiuto di ottemperare”, affidata alla sicurezza territoriale di Yvelines, l’altra per “omicidio colposo da parte dell’autista”, affidata all’Ispettorato generale della polizia nazionale.

Intanto, secondo una fonte della polizia, sul posto è stato inviato un reparto mobile di gendarmi per prevenire possibili disordini nella cittadina di 25.000 abitanti. La morte dell’adolescente arriva a poco più di due mesi da quella del 17enne Nahel, ucciso a Nanterre da un agente di polizia durante un fermo stradale il 27 giugno. Le immagini dell’uccisione del ragazzo, subito diffuse sui social network, hanno scatenato un’ondata di proteste nella regione di Parigi e nel resto del paese.