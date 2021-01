Un ragazzo di 25 anni è morto durante la notte di Capodanno a causa di un fuoco d’artificio che lo ha decapitato. La tragedia è avvenuta in Francia, a Boofzheim, nella regione del Basso Reno. Il giovane, con un amico (rimasto gravemente ferito) è rimasto vittima di un fuoco d’artificio esploso in ritardo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, la vittima stava partecipando a una festa in una casa quando sarebbe uscito con un altro partecipante per far esplodere i fuochi d’artificio allo scoccare del 2021. Vista la mancata esplosione di uno dei fuochi, “i due si sarebbero diretti verso il petardo che è esploso proprio mentre si sono avvicinati, uccidendo il giovane”.

