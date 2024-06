Oltre 410 mila cittadini francesi residenti all’estero hanno già votato online per le elezioni legislative anticipate previste il 30 giugno (primo turno) e il 7 luglio (secondo turno). Lo ha annunciato oggi sui social il ministero degli Esteri di Parigi, secondo cui il voto è cominciato martedì 25 giugno e si è concluso oggi a mezzogiorno.

Tale affluenza, secondo il governo transalpino, costituisce un record rispetto ai 250 mila votanti all’estero online delle ultime consultazioni. Durante le ultime elezioni legislative del 2022, questo metodo di voto era stato il più utilizzato dai francesi residenti all’estero, usato al primo turno dal 17,32 per cento degli aventi diritto nelle undici circoscrizioni interessate, per un tasso di partecipazione complessivo del 22,51 per cento.

Il voto online è aperto ai francesi residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali, solo per le elezioni legislative. Gli elettori possono esprimersi anche per corrispondenza, per delega o presso i seggi elettorali.