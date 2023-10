Francia, attacco in una scuola di Arras: accoltellato e ucciso un insegnante

Paura in Francia settentrionale, dove un uomo armato di coltello ha ucciso un insegnante in un liceo di Arras. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di stamattina al liceo Gambetta. Secondo il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, l’aggressore è stato fermato dalla polizia. Si tratterebbe di un 20enne di origini cecene, ex studente dell’istituto. Secondo quanto riporta la stampa francese, l’uomo avrebbe gridato “Allah Akhbar”. Oltre a lui, la polizia ha fermato anche il fratello.

“Stavamo uscendo dalla classe per andare alla mensa, abbiamo visto il ragazzo con due coltelli che aggrediva l’insegnante che aveva del sangue addosso. Cercava di calmarlo e di proteggerci”, hanno racconto alcuni studenti a La Voix du Nord. “Ci ha detto di andarcene, non abbiamo capito bene, siamo scappati”.

Oltre alla vittima, un docente di Lettere, sono stati aggrediti un addetto alla sicurezza e un altro professore.

Sul posto si sta recando il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dal ministro dell’Istruzione nazionale Gabriel Attal. La prima ministra Elisabeth Borne ha invece annullato una visita a Orléans per rientrare a Parigi.

La procura antiterrorismo francese ha intanto aperto un’inchiesta con l’ipotesi di tentato omicidio con finalità terroristiche e associazione per delinquere terroristica finalizzata alla preparazione di delitti contro la persona.