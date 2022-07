Forbes, Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti. Ma non grazie alla musica

Rihanna è la più giovane miliardaria degli Stati Uniti. Nella classifica di Forbes pubblicata a giugno 2022 e dedicata alle donne che si sono fatte da sole – in inglese self-made women – è l’unica under 40 ad avere la lettera “B” – che indica i miliardi – nel suo patrimonio.

La cantante non pubblica un album da sei anni e infatti non c’è solo la musica dietro ai suoi guadagni. Ma anche e soprattutto le sue linee di cosmetici “Fenty Beauty” e “Fenty Skin”, oltre che la sua linea di lingerie “Savage x Fenty”. A 34 anni, il patrimonio della cantante e imprenditrice ammonta a 1,4 miliardi. Nella classifica totale di Forbes è, quindi, 21esima e prima tra le under 40.

La più giovane della lista di Forbes è la milionaria Kylie Jenner con un patrimonio di 600 milioni di dollari grazie alla sua linea di cosmetici. Più in basso nella classifica, tra le colleghe cantanti e popstar di Rihanna, al 47esimo posto si trova Madonna, 63 anni, con 575 milioni di dollari. Subito dopo compare la giovane Taylor Swift, 32 anni, con 570 milioni di dollari. Alla 61esima posizione c’è Beyoncé, 40 anni, con un patrimonio di 450 milioni di dollari.

A guidare la classifica c’è l’imprenditrice Diane Hendricks, 75 anni, con 12,2 miliardi di dollari. Nella top ten nessuna donna ha meno di 60 anni.