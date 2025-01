Milioni di utenti si sono ritrovati a seguire come follower le pagine e i profili Facebook e Instagram del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo vice JD Vance a loro insaputa. Ma c’è una spiegazione semplice e tutt’altro che legata al progressivo avvicinamento di Meta e del suo patron Mark Zuckerberg alla nuova amministrazione repubblicana.

Dopo il giuramento del magnate newyorkese come 47esimo presidente degli Stati Uniti, le pagine e i profili Facebook e Instagram di Donald Trump e del suo vice JD Vance hanno aumentato in poche ore i loro follower con milioni di nuovi utenti, anche tra chi non aveva mai messo un like né seguito i loro account.

Così molti utenti sui social sono rimasti sorpresi nel ritrovarsi a seguire automaticamente i profili e le pagine del presidente Usa e del suo vice. Ma, come ha spiegato su Thread il portavoce di Meta, Andy Stone, non è stato il colosso di Menlo Park ad assegnare automaticamente i nuovi follower agli account di Trump e Vance. “Promemoria: gli account Facebook del presidente Usa e della Casa bianca sono gestiti dalla Casa Bianca”, ha precisato Stone. “Cambiano quando cambia l’inquilino della Casa Bianca”.

Lo stesso vale per i profili e le pagine del vicepresidente e della first lady Usa. Come già successo in passato, dopo il giuramento di Trump, i profili Facebook e Instagram della precedente amministrazione guidata da Joe Biden e dalla sua vice Kamala Harris sono stati archiviati, salvando però i post e i relativi follower, che poi sono stati trasferiti ai nuovi account ufficiali. È probabile quindi che chi si è ritrovato a seguire Trump e Vance a sua insaputa avesse in passato messo un like o seguisse i profili ufficiali del precedente presidente Usa.