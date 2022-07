Tragica fine per una donna anziana che è morta dopo essere caduta in uno stagno con alligatori nei pressi di un campo di golf a Englewood in Florida. Sull’incidente sono in corso le indagini. La donna è caduta per cause in apparenza accidentali nello stagno vicino a casa sua e che bordeggia il Boca Royale Golf and Country Club di Englewood. Secondo alcuni testimoni, ha provato a mantenersi a galla ma due alligatori l’hanno afferrata e portata sott’acqua provocandone la morte.

“Mentre erano in acqua, due alligatori sono stati avvistati vicino alla vittima e alla fine l’hanno afferrata mentre era in acqua”, ha riferito l’ufficio dello sceriffo. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Dal 1948 a oggi si contano più di venti casi documentati di morti dovute ad attacchi di alligatori in Florida, dove la popolazione di questi rettili è calcolata in 1,3 milioni di esemplari di varia grandezza, distribuiti nelle 67 contee del territorio.