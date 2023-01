Bimbo di 3 anni scappa di casa mentre il padre gioca ai videogiochi: la polizia lo trova nudo in strada

Suo padre era impegnato a giocare a un gioco online, e non si è accorto della sua assenza: un bimbo di appena 3 anni è uscito di casa e ha iniziato a vagare nudo in strada, rischiando di essere investito da un’auto.

È la sorprendente storia raccontata su Reddit dalla madre del piccolo, una donna residente in Florida, che ha provato a sollevare sul social l’argomento della dipendenza da videogiochi.

“Mio marito – si legge nel post pubblicato – sembra dare la priorità ai suoi videogiochi più che ai nostri figli e questo mi fa arrabbiare. Siamo entrambi giocatori. A volte gioco un po’ quando sono fuori dal lavoro, di tanto in tanto, senza esagerare. Ma quest’uomo se non è a lavoro gioca”.

La donna sta valutando di chiedere il divorzio, e ha raccontato altre “mancanze” del suo compagno che la stanno spingendo in questa direzione: “Dimentica di frequente di andare a prendere il figlio al nido e quando deve occuparsi dei pasti dei bambini anziché cucinare cibo salutare ordina pizza o cibo cinese a domicilio”.

“Non importa se ha due figli a cui badare – insiste – li lascerà davanti alla tv e si chiuderà nella sua stanza a giocare. Chiunque metta in pericolo i propri figli per un videogioco ha un problema serio, per questo gli ho suggerito di vedere un terapista”.

Il piccolo di 3 anni è stato trovato dalla polizia e riportato a casa, dove vive insieme ai genitori e a un altro fratello di 7 anni, anche lui autistico.

La madre fa l’infermiera, i turni di 12 ore non le permettono di stare molto tempo a casa: conscia dei rischi, ha fatto installare allarmi su porte e finestre per evitare che i suoi figli riuscissero ad allontanarsi, ma evidentemente non è bastato.

Si è però rivelato utile il braccialetto messo al polso dei figli, con l’indirizzo di casa: i poliziotti hanno in questo modo potuto riportare il piccolo nella sua abitazione.

Il padre ha provato a giustificarsi affermando di aver iniziato a giocare solo dopo aver messo a letto i figli. Molti commentando il post hanno suggerito alla donna di lasciare il marito e prendersi cura dei due bambini facendosi aiutare da qualcun altro.